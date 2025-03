Santarém acolhe encontro nacional de estudantes de Educação Moral e Religiosa Católica

“Horizontes da Esperança” é o tema do décimo terceiro encontro de alunos de EMRC do Ensino Secundário (XIII ENES) marcado para os dias 28 e 29 de março.

Segundo a organização, mais de oito dezenas de escolas e mais de três mil participantes vão refletir, em Santarém, sobre a “Esperança”, num mundo em clara “tensão” e com “sinais preocupantes”.

“Queremos que estes dois dias permitam aos alunos reconhecerem-se como peregrinos de e em esperança. É nesta linha que vai, aliás a Nota Pastoral, da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) e que nos desafia a assumir compromissos que nos mobilizem e nos desinstalem”, explica ao Educris António Cordeiro, coordenador do Departamento da EMRC no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC).

Numa organização que vai dar a conhecer aos alunos, vindos de todo o país, o melhor da “capital do Ribatejo”, foi criado um imaginário que convida a “subir, a olhar o alto e a alargar os horizontes”.

Para António Cordeiro, “Educação e esperança são tarefa e horizonte em movimento global. Não dispensa o nós ao ser para muitos”.

“Quem educa antecipa o amanhã do melhor que são e sonham os alunos. É uma aprendizagem em movimento paciente. Estamos todos em caminho”, assinala.

A iniciativa pretende “ser referência educativa da disciplina de EMRC para lá da sala, para lá da escola, e em crescente humanização cristã da cidade”, completa.

Com início no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), na tarde da próxima sexta-feira, os alunos podem contar com “muitos ateliers e surpresas” num “encontro que é de festa e que permite aprofundar as razões da esperança”.

De acordo com Sérgio Martins da equipa nacional da EMRC e coordenador da atividade, o desafio do XIII ENES “comporta a alegria de podermos estar juntos, de estar com os nossos alunos e celebrar estes horizontes de esperança, que queremos que eles vivam e experimentem em Santarém”.

“O CNEMA vai receber-nos e mostrarmos o melhor da região, desde a cultura, passando pela arte, as tradições destas terras e destas gentes que do grande planalto de Santarém contemplam a lezíria e veem mais alto e mais longe”, aponta.

No dia 29 de março, sábado, o dia começa cedo para os mais novos que fazem “uma verdadeira invasão pacifica da cidade escalabitana embrenhando-se nas suas ruas, conhecendo os seus monumentos, as suas gentes e história e contando com novas experiências e algumas surpresas para refletir”, indica.

Para as 12h00 está marcada uma grande concentração junto ao largo da Sé seguida de uma “caminhada pela vida”, até ao Quartel de Santarém.

“O que desejamos é que seja o momento em que os mais novos descubram em caminhos de liberdade, de si, dos outros e de Deus, num momento em que a própria Diocese celebra 50 anos. Que possam fazer estes percursos e descobertas e as levem para as suas comunidades educativas”, completa.

Pela primeira vez vão estar presentes alunos do Funchal o que permite ter “quase todas as regiões e Dioceses Portuguesas representadas”.