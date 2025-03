O Santuário de Fátima volta a oferecer férias a pessoas com deficiência e aos seus pais, através da iniciativa “Vem para o meio”. Para este ano estão disponíveis seis turnos semanais para o período de 14 de julho a 5 de setembro.

A iniciativa destina-se “a pessoas com idade superior a 16 anos que estejam disponíveis para colaborar voluntariamente num dos seis turnos semanais desta iniciativa, onde terão ao seu cuidado pessoas com deficiência, proporcionando um momento de descanso e uma oportunidade de enriquecimento espiritual aos seus cuidadores”, informa o Santuário.

As férias decorrem no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, dos Silenciosos Operários da Cruz, situado na Estrada de Minde, a 3 km da Rotunda Sul, assumindo o Santuário as despesas da alimentação e de alojamento de todos os participantes.

“Mais do que uma proposta de voluntariado, a semana ‘Vem para o Meio’ é uma experiência de entrega, doação e auto-implicação em favor do outro, na qual se é convidado a despir-se da centralidade do ‘eu’ para dar protagonismo ao ‘tu’, ao outro, descobrindo nele uma riqueza única”, explica o Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima.

“Vem para o Meio” contempla diversos momentos e atividades de convívio e de celebração, de lazer e culturais nos espaços do Santuário, e uma visita à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

Segundo o Santuário, desde 2006, a iniciativa que tem com o objetivo proporcionar um período de descanso aos pais de pessoas com deficiência, já acolheu mais de mil pessoas com deficiência e respetivos cuidadores.