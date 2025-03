Vaticano divulga calendário da Semana Santa sem referir o Papa

O Vaticano publicou esta quinta-feira o calendário das celebrações da Semana Santa sem, no entanto, referir se o Santo Padre vai ou não participar.

Aos jornalistas, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou, esta manhã, que “é preciso ver como evoluem as condições de saúde do Papa nas próximas semanas, de modo a permitirem uma sua eventual presença, e em que termos, nos ritos da Semana Santa.”

O calendário não inclui a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira santa, uma vez que Francisco nunca a celebrou dentro do Vaticano mas em diversos estabelecimentos prisionais ou hospitais. Todas as outras celebrações da Semana Santa terão lugar na Basílica, ou na Praça de São Pedro.

A propósito deste calendário, várias dúvidas se levantam agora, relacionadas com a participação do Papa em atos de importância canónica, unicamente exclusivas do Santo Padre, como a Benção Urbi et Orbi, prevista para a manhã do domingo de Páscoa e a canonização de Carlo Acutis, anunciada para o domingo 27 de abril, na Praça de São Pedro.

Fontes vaticanas referem que o assunto está a ser estudado, remetendo para um decisão nas próximas semanas. Também nada adiantaram sobre a convalescença de Francisco na Casa Santa Marta, desde que regressou no passado domingo, após seis semanas de internamento hospitalar.

Para amanhã, prevê-se uma atualização sobre as suas condições de saúde e eventuais detalhes sobre o seu dia-a-dia.