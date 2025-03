Marcelo diz que há "dificuldade em aceitar vivência religiosa fora do templo ou da sacristia"

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira, no Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), que em Portugal "o secularismo e o laicismo da pós-modernidade têm dificuldade em aceitar a vivência religiosa fora do templo ou da sacristia”. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, trata-se de um “país em que larguíssimos séculos de paternalismo estatal afogaram o associativismo" e "criaram complexos culturais perante a empresa privada".

No final do discurso, deixou um repto aos presentes para que “que nós, cristãos, nos encontremos na primeira linha do serviço e na última linha do privilégio”.

A sessão de abertura do congresso da ACEGE contou, ainda, com a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que disse que “não é possível falar de esperança sem falar de céu” e que a esperança exige um “compromisso com a justiça, a paz, fraternidade, e a promoção dos direitos humanos”.

Antes, na missa que deu início ao evento, o bispo lembrou que o “essencial da vida é o amor” e chamou a atenção para a escuta que descreveu como “uma sabedoria, uma arte”.

“É mais importante do que abrir a porta de tua casa a alguém. Quando paras para escutar quem de ti se aproxima, estás a escancarar as portas da tua alma e do teu coração”, frisou o D. Rui Valério, dizendo que a escuta “é mais profunda” e concretiza o amor.

Este sábado, dia 29, o programa do Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) inclui, entre outras, conferências sobre temas como “O Impacto da Esperança nas Empresas” e “Os Desafios da Inteligência Artificial à Esperança e à Humanização das Empresas” e conta com oradores como Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), João César das Neves, economista, e Fátima Carioca, Diretora-Geral da AESE Business School.