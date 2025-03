Papa está melhor mas ainda não recebe visitas

“O Papa recebeu a notícia do terramoto em Myanmar e na Tailândia e reza pelas vítimas e por aquelas populações”, disse esta manhã o diretor da sala de imprensa da Santa Sé. Num encontro com jornalistas, Matteo Bruni informou que o Santo Padre prossegue os tratamentos prescritos pelos médicos e regista algumas melhoras, incluindo na capacidade de falar.

Continua com oxigenação de alto fluxo durante a noite e percentagens menores de oxigénio durante o dia.

Francisco cumpre as fisioterapias prescritas (física e respiratória), concebera missa na capela da Casa Santa Marta e dedica algum tempo ao trabalho, sobretudo aos documentos que os vários Dicastérios lhe enviam.

Do ponto de vista médico, a situação é estável e as última análises ao sangue, realizadas na passada quarta-feira, revelam valores normais, no entanto, o Papa continua sem receber visitas.

Sobre os detalhes da Semana Santa, a Sala de Imprensa não adiantou quaisquer detalhes sobre uma eventual participação do pontífice e em que termos. “É preciso aguardar mais algumas semanas”, afirmaram.

Perante a insistência dos jornalistas em saber como será com a benção Urbi et Orbi, no próximo domingo de Páscoa, e a canonização de Carlo Acutis, no domingo seguinte, cujos poderes competem exclusivamente ao Papa, a Sala Stampa disse apenas ser prematuro adiantar já uma resposta, porque ainda falta quase um mês para a Páscoa.

Quanto ao texto do Angelus no próximo domingo e à Catequese de quarta-feira, mantém-se tudo como nas última semanas, ou seja, as mensagens serão apenas publicados pela Sala de Imprensa.

O próximo briefing com os jornalistas ficou agendado para a próxima terça-feira, 2 de abril.