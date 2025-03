Cinco mil muçulmanos celebram fim do Ramadão em Lisboa com oração ao nascer do dia

Cerca de cinco mil muçulmanos, vestidos a rigor, reuniram-se este domingo de manhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o fim do Ramadão, um momento sagrado, que foi marcado por cânticos, oração, convívio, partilha e muitas fotografias. O Eid al-Fitr, a celebração que assinala o fim do mês sagrado islâmico, que durante 30 dias obriga a fazer jejum entre o amanhecer e o anoitecer, começa com uma oração comunitária, realizada em mesquitas ou em espaços abertos, reunindo toda a comunidade. Em Lisboa, onde se estima viverem cerca de 15 mil muçulmanos, estavam previstas orações para a Praça do Martim Moniz e para a Alameda, além das habituais na Mesquita Central. Tapetes de oração espalhados na Alameda Às 07h00, sob o crepúsculo do amanhecer, quando as ruas estavam ainda silenciosas e apenas o canto dos pássaros enchia o ar, algumas dezenas de vultos movimentavam-se a contraluz sobre o relvado central do Jardim da Alameda Dom Afonso Henriques, estendendo grandes lonas impermeáveis, que seriam o chão sobre o qual decorreria a oração prestes a começar. Um bando de gaivotas sobrevoava esta agitação, que se destacava contra a luz amarelada da fonte luminosa, em frente da qual um outro grupo de muçulmanos começou a estender uma nova lona, dando início ao aglomerar de pessoas que, em pouco menos de meia hora já rondava os milhares.

Chegavam em família, em grupos ou sozinhos, a pé, de carro e de bicicleta, vindos de todos os lados, transportando os seus próprios tapetes de oração, e era evidente a alegria e a forma calorosa como se cumprimentavam e abraçavam. No topo do relvado central foi montado um pequeno púlpito, ornado com plantas e flores, de onde o imã conduziu as orações para os milhares de fiéis sentados sobre os tapetes, que juntos formavam um grande mosaico colorido, de padrões diversos. Milhares de sapatos aglomerados emolduravam o retângulo de relva, onde os muçulmanos se encontravam sentados e perfeitamente alinhados, escutando as orações que duas grandes colunas, uma de cada lado da Alameda, propagavam para o ar. Maioritariamente composto por homens, mas também algumas mulheres e crianças, o grupo de fiéis distinguia-se pelo uso de indumentárias específicas para a ocasião: túnicas longas e kufi (um chapéu típico islâmico, arredondado e sem aba) para os homens, e capas longas coloridas e com apliques brilhantes ou espelhados, juntamente com o hijab (lenço que cobre a cabeça e o pescoço), para as mulheres.

Por volta das 08h30, terminada a oração, recomeçou a movimentação de corpos, a erguerem-se do chão, recolhendo e enrolando os tapetes, calçando os sapatos e reunindo-se em grupos animados para conversar, tirar fotos de grupo e muitas "selfies". Foi também o momento de recolher os vários baldes que antes da oração circularam por entre os fiéis para recolher donativos destinados aos mais necessitados, já que a caridade desempenha um papel central nos festejos do fim do Ramadão. "Acabou agora a oração do Eid al-Fitr. É a celebração islâmica da nossa comunidade muçulmana. Juntamo-nos todos para celebrar. Hoje rezo a Alá para toda a gente ser feliz", disse à Lusa Akiful Hasam, um jovem muçulmano que se encontrava já encostado a um dos muros que ladeiam a boca do metro, com o seu tapete enrolado e guardado dentro de um saco de plástico. Comunidade muçulmana é cada vez maior Para Akiful Hasam, residente em Portugal há alguns anos, este é um país "bom para o islamismo", onde não sente obstáculos à sua liberdade religiosa e à sua "celebração", embora reconheça que os espaços existentes são já exíguos para a população residente. A mesma ideia tem Mohammed Chowdhury, presidente da mesquita Alameda Jame Masjid, segundo o qual, a comunidade muçulmana é cada vez maior, congregando fiéis de várias partes do mundo residentes em Portugal, do Bangladesh à Índia, passando pelo Paquistão e Marrocos, entre muitos outros países. Só na celebração de este domigo na Alameda, estima que tenham estado perto de cinco mil crentes.

"Na sexta-feira, a oração Jumu"ah teve de ser celebrada três vezes [na mesquita da Alameda], para atender a todos, porque há cada vez mais gente", contou à Lusa, considerando que se houvesse "mais mesquitas, seria mais fácil". O Salat al-Jumu"ah é uma oração especial que decorre na sexta-feira, e é uma das mais importantes da semana para os muçulmanos, para marcar o fim do Ramadão, um momento de reflexão, gratidão e renovação espiritual para a comunidade islâmica. "O último dia do Ramadão é marcado pelo avistamento da lua nova, dando início a um novo mês lunar, segundo o calendário islâmico. Neste último dia, em todo o mundo, estamos todos juntos em festa, ricos, pobres, refugiados, em guerra, em qualquer situação, este é um momento de festa grande", afirmou. Falta de espaço na Mesquita Central de Lisboa Às 09h30, junto à Mesquita Central de Lisboa, sede da comunidade islâmica portuguesa, em São Sebastião, uma multidão - em que se destacava muito mais a riqueza e exuberância das roupas, não só dos homens, mas sobretudo as femininas, as maquilhagens e o perfume no ar -- aglomerava-se junta às portas para entrar.