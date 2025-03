Porto viveu Jubileu dos Catequistas

Na celebração, D. Manuel Linda sublinhou que os enviava “para os tornar como que delegados e encorajarem o mundo da evangelização a celebrar este Jubileu a nível local”.

Na sua homilia de que fez eco o semanário diocesano “Voz Portucalense”, o prelado lembrou que esta celebração de envio dos catequistas coincidiu no domingo 30 de março com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, em Roma.



“Feliz coincidência! Missionários e catequistas movimentam-se nas mesmas coordenadas eclesiais”, disse D. Manuel Linda lembrando que os missionários, tal como os catequistas, procuram corresponder ao pedido de terem “a capacidade de sentir o que o outro sente para o compreender e lhe anunciar a boa notícia de que Deus o ama e lhe propõe um estilo de vida à Sua maneira”, disse o Bispo do Porto.

D. Manuel Linda reforçou a ideia de que “todo o catequista, a começar pelo pároco, é um verdadeiro e insubstituível missionário da misericórdia”.

“Em nome da Diocese, agradeço-vos, de coração, por este imenso trabalho, a forte dedicação; o catequista não concede lugar ao desânimo, mesmo que, por vezes não veja nascer as sementes plantadas. Mas isso é com Deus. A nós apenas nos compete semear. Então, boa sementeira! E obrigado!”, reforçou.

Para D. Manuel Linda “o catequista é testemunha de Cristo e mediador de um encontro personalizado com Ele”. E assinalou a grande responsabilidade dos catequistas na formação de “crianças, adolescentes, jovens e até de adultos”.

O Bispo do Porto referiu a instituição que “formal e liturgicamente” o Papa Francisco fez do Ministério do Catequista, algo que em breve, deverá acontecer na Diocese.