"Mais olhos nos olhos e menos tempo com telemóveis", pede o Papa

O Papa alerta para o uso das novas tecnologias e pede orações, neste mês de abril, “para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, mas respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo”.

Na habitual mensagem-vídeo divulgada mensalmente pela Rede Mundial de Oração pelo Papa, o Santo Padre pede para se olhar menos para os ecrãs e mais nos olhos uns dos outros.

“Se gastamos mais tempo com o telemóvel do que com as pessoas, algo não funciona. O ecrã faz-nos esquecer que, por detrás, há pessoas reais que respiram, riem e choram”, diz Francisco.

Numa mensagem, apenas de voz, gravada antes do seu internamento, o Papa reconhece que “a tecnologia é fruto da inteligência que Deus nos deu”, mas devemos usá-la bem. Ou seja, “não pode beneficiar apenas uns poucos enquanto outros ficam excluídos”.

Por isso, é preciso “usar a tecnologia para unir, não para dividir”. E usá-la “para ajudar aos pobres, para melhorar a vida dos doentes e das pessoas com capacidades diferentes, para cuidar da nossa casa comum e para nos encontrarmos como irmãos”.

Porque, quando nos olhamos nos olhos, descobrimos o que realmente importa: que somos irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai.