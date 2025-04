Papa em situação estável, regista ligeiras melhoras

A situação clínica do Papa continua estável, confirmada pelas análises realizadas os últimos dias. A Sala de Imprensa do Vaticano revelou esta terça-feira de manhã que a mais recente radiografia ao tórax revela ligeiras melhoras no quadro da infeção pulmonar.

Francisco, que está de bom humor, continua com a fisioterapia pulmonar e respiratória, com evolução positiva, nomeadamente, na sua capacidade de falar. Mantém o esquema de oxigenação noturna (de alto fluxo) e com percentagens mais reduzidas durante o dia.

Grande parte do tempo é dedicada à fisioterapia, mas o Santo Padre também trabalha, sentado à sua escrivaninha e continua a receber mensagens de afeto.

Fontes vaticanas também confirmam que Francisco concelebra a missa, diariamente, na capela da Casa Santa Marta, mas continua sem receber visitas.