Igreja dos Clérigos recebe novos concertos da Primavera

As paredes da Igreja dos Clérigos, no Porto, vão encher-se de cores e de luz, com uma projeção de 360º inspirada pela primavera e pelo espírito pascal, numa experiência audiovisual de um “novo ciclo que celebra a beleza, a renovação, a esperança e o renascimento”.

“Estes concertos têm a novidade de que o piano aparece para se juntar ao violino, aos órgãos de tubos, os órgãos históricos da igreja, e à voz”, explica António Tavares, diretor executivo da Irmandade dos Clérigos.

A ideia da organização é ajudar os visitantes a despertarem para uma “viagem interior de transformação e contemplação inspirada pela primavera e pelo espírito pascal”.

Nestes concertos serão interpretadas composições “de temas mais conhecidos”, como “Arabesque”, de Debussy, “Rejoice Greatly”, de Haendel, ou “Alleluia”, de Mozart.

Para a celebração da Páscoa, a Igreja dos Clérigos terá também os concertos habituais de celebração na quinta-feira e Sexta-feira santas e no sábado, ao meio-dia. Os concertos de celebração da Páscoa contarão com o organista titular dos clérigos, Rui Soares, e com o convidado saxofonista Henk van Twillert.

Os concertos “Spiritus Vitae” decorrem durante todo o mês de abril, repetindo-se semanalmente mais do que um dia. O primeiro concerto é no dia 3 de abril, seguido do dia 4, 8 e 9. Depois nos dias 17, 18, 24 e no dia 25 de abril.

Todos os concertos terão a duração de 40 minutos e cada sessão poderá acolher 140 pessoas, “para que todos usufruam com qualidade desta experiência sonora e visual”, acrescenta António Tavares.