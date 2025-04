Neta de Desmond Tutu está em Portugal

O Encontro Nacional de Escolas Ubundu (ENEU) é um projeto de Educação não formal no campo da aprendizagem de competências socioemocionais. A partir de filosofia Ubuntu, de base humanista, o projeto procura inspirar Líderes Servidores, para que sejam construtores de pontes e promotores de uma Ética do Cuidado, que começa consigo próprios, para que estejam aptos a cuidar os outros e o planeta. O projeto, criado e dinamizado pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV), recebeu já inúmeros reconhecimentos internacionais e conta com mais de 11 mil e 200 pessoas formadas e 5 mil formadores em todo o mundo.

De acordo com o IPAV, em janeiro deste ano, a metodologia foi adotada pelo Banco Mundial, na sua formação interna.

O Encontro Nacional de Escolas Ubuntu (ENEU), quer fazer dos mais novos agentes de mudança ao serviço da comunidade, ajudando a construir uma sociedade mais justa e solidária. A academia inspira-se na filosofia Ubuntu, que é uma filosofia de vida humanista que valoriza a interdependência e a relação com o outro. O Ubuntu é de origem africana e valoriza a interdependência e a solidariedade.

Este ano, o ENEU conta com a presença de Mungi Ngomane, como key speaker. Rui Nunes da Silva, do IPAV, diz à Renascença que se trata de “uma ativista que se tem dedicado e prolongado, de alguma forma, o trabalho iniciado pelo seu avô”. O responsável assinala que a oradora “fala do Ubuntu, fala desta palavra mágica, o Ubuntu, de raiz Zulu, e que significa tornar-se pessoa”. “Desta certeza, desta convicção de que todos nós nos vamos tornando pessoas a partir das relações, a partir das relações de interdependência, do reconhecimento de que somos profundamente interdependentes, desde o nascimento até à morte, e que só nos vamos completando ou tornando pessoas a partir das relações que estabelecemos com os outros”, acrescenta.

Rui Nunes da Silva lembra que Mungi “ é a autora do livro Everyday Ubuntu, publicado em 2020, que é prefaciado pelo seu avô e que contém lições e exercícios simples para vivermos melhor juntos e em paz, e redescobrirmos os valores da bondade, do perdão, da tolerância e o poder da escuta e da esperança”. “É exatamente isto que a Academia de Líderes Ubuntu faz e tenta protagonizar através da sua metodologia desde 2010”, conclui.