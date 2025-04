Patriarcado de Lisboa convoca os cristãos para o Dia Jubilar Diocesano

O Patriarcado de Lisboa marcou para o dia 31 de maio o Dia Jubilar Diocesano. A iniciativa denominada “Vem Ver” pretende ser “uma grande jornada de celebração do jubileu na Igreja de Lisboa”.

“Uma reunião da diocese de portas abertas a quem queira conhecer as razões da nossa esperança. Um dia marcado pela oração, pelo serviço e pela alegria, mas também pelo anúncio”, lê-se no site do patriarcado.

O programa inclui diversas atividades, durante todo o dia, com o momento alto na celebração da missa pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Durante a manhã será possível escolher os eventos em que participar: propostas de oração, iniciativas de solidariedade, conferências e workshops, desafios para os mais novos, eventos desportivos, gestos pela terra.

De tarde, nos jardins do Estoril haverá um momento de celebração: o teatro da Missão País e a Eucaristia. A noite encerra com concertos e um arraial.

Na carta que dirigiu aos fiéis, o patriarca de Lisboa, citando a Bula de convocação do Ano Jubilar escreve que “A vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta: o encontro com o Senhor Jesus”.

“Um dos momentos fortes no Patriarcado de Lisboa neste ano 2025 será o Dia Jubilar Diocesano, marcado para dia 31 de maio”, realça.

Segundo D. Rui Valério, “estes momentos celebrativos oferecem um sinal importante de Igreja: pessoas de todos os lugares do patriarcado e de todas as faixas etárias, reunidas com o seu bispo para testemunhar Cristo Vivo, nossa Esperança”.

“De forma particular, neste Ano Jubilar, a Igreja é chamada a ser sinal de harmonia e concórdia no meio da nossa sociedade, pelo que este momento constitui-se também, no seu simbolismo, numa oportunidade evangelizadora”, acrescenta.

O patriarca convoca, por isso, “todas as paróquias e comunidades cristãs para participar no Dia Jubilar Diocesano” e pede “de forma particular aos párocos que na programação pastoral tenham em atenção não marcar outras atividades para este dia”.