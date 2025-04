Pastoral da Juventude convida juventudes partidárias para o diálogo

A habitação, a pobreza e a exclusão são alguns dos temas que mais afligem os jovens portugueses. E estes temas estarão certamente incluídos na agenda dos encontros que o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) quer realizar com as juventudes partidárias.

Em declarações à Renascença, Pedro Carvalho, director do departamento, diz que o desafio lançado aos diferentes partidos vai ao encontro do pensamento do Papa Francisco. “O Papa tem sublinhado que a política é uma vocação de serviço e que deve ser exercida com amor e dedicação ao bem comum”, sublinha o responsável.

Pedro Carvalho afirma que foi com o “sentido de reconhecimento do papel dos jovens na construção da sociedade”, que “o departamento (pastoral juvenil) lançou este desafio para fomentar o diálogo com responsáveis políticos, e com os jovens nas juventudes partidárias, reforçando o seu envolvimento na vida democrática do país”.

Ao que a Renascença apurou as juventudes socialista, centrista e social-democrata já responderam afirmativamente ao desafio da Pastoral Juvenil.

Pedro Carvalho quer refletir alguns temas centrais como é o caso da habitação e da pobreza. “Os encontros têm o objetivo primeiro de partilhar as preocupações e aspirações dos jovens, identificados no nosso trabalho de proximidade, conhecer as propostas das juventudes partidárias, no âmbito dos seus programas eleitorais, e refletir sobre os desafios. E os desafios centrais que nós temos e que impactam na vida dos jovens neste momento, são os assuntos que se prendem com a habitação, com a saúde mental e, sobretudo, com a pobreza e com os mais frágeis, e penso que nós devemos ter uma preocupação com estes temas”, adianta.

O responsável não está preocupado com o eventual ruído que a iniciativa possa causar, até porque “este compromisso, e estes encontros com as juventudes partidárias inserem-se na visão que o Papa Francisco nos tem transmitido quando fala de uma Igreja em saída, e quando desafia a comunidade cristã a ir ao encontro do mundo, escutando e dialogando com todos”. “Portanto, penso que não há aqui nada de ruído, porque nós o que vamos transmitir é os ecos dos encontros que nós temos tido com os jovens e os seus desafios, as suas preocupações, e transmitir simplesmente isso, e claro a nossa visão cristã sobre aquilo que está a acontecer no mundo”. reforça.

De acordo com o DNPJ, os encontros propostos terão três objetivos principais: partilhar as preocupações e aspirações dos jovens identificadas pelo trabalho de proximidade do Departamento; conhecer as propostas das juventudes partidárias no âmbito dos programas eleitorais; e refletir sobre os desafios centrais que impactam a vida dos jovens e o seu papel na sociedade. "Criar estas pontes de diálogo é fundamental para construir políticas públicas que respondam verdadeiramente às necessidades e aspirações das novas gerações, reforçando a sua participação na vida democrática do país", adianta o Departamento em comunicado.