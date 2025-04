Vaticano publica documento sobre os 1700 anos do Credo de Niceia

O Vaticano publicou esta quinta-feira um documento da Comissão Teológica Internacional (CTI) intitulado “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 1700.° aniversário do Concílio Ecuménico de Niceia”.

Uma nota explicativa refere que o objetivo deste longo articulado não é somente reevocar o teor e o significado do primeiro Concílio ecuménico da história, mas pretende “trazer à luz os extraordinários recursos que o Credo de Niceia, professado desde então e até hoje, conserva e relança na perspetiva da nova etapa da evangelização que a Igreja é chamada a viver”.

O documento, com quase setenta páginas, pretende assinalar este aniversário que ocorre durante o Jubileu da Esperança e coincide com a data da Páscoa para todos os cristãos, no Oriente e no Ocidente.

Apesar de essencialmente teológico, o texto da CTI não quer ser apenas académico, mas propõe “uma síntese preciosa e tempestiva que pode utilmente acompanhar o aprofundamento da fé e o seu testemunho na vida da comunidade cristã, não só enriquecendo com uma nova consciência a participação na vida litúrgica e a formação à inteligência e à experiência da fé do Povo de Deus, mas também estimulando e orientando o empenho cultural e social dos cristãos neste desafiante momento epocal”.

No próximo dia 20 de maio - exatamente 1700 anos depois do dia da abertura do Concílio de Niceia - haverá uma Jornada de estudo sobre este documento da CTI hoje publicado.

A iniciativa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 1700° aniversário do Concílio Ecuménico de Niceia (325-2025)”, decorrerá no Auditório“ São João Paulo II” da Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma.