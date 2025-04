“As forças dinâmicas de Santa Maria da Feira juntam-se para celebrar a Semana Santa”

As comemorações da Semana Santa em Santa Maria da Feira honram o ano jubilar com uma programação diversificada que tem por base o tempo da Quaresma. Entre oração, música e gastronomia, a semana Santa de Santa Maria da Feira conta com mais de trinta atividades para todos os gostos.

A tradição cultural

As comemorações da Semana Santa surgiram, em Santa Maria da Feira, através de uma iniciativa do Grupo de teatro Gólgata “com uma intervenção muito importante do padre João Pesega”, diz à Renascença o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria.

Esta iniciativa teve por base a vontade de “trazer as celebrações para junto da população” e cultivar “um grande momento de celebração cultural, que tem também um caráter espiritual bastante acentuado”, refere ainda o autarca.

Amadeu Albergaria prevê que que as comemorações da Semana Santa sejam “um grande momento de celebração cultural”, que tem também em conta “um caráter espiritual bastante acentuado”.

A Semana Santa de Santa Maria da Feira é caracterizada por um fator recreativo de “usar o espaço público para o desenvolvimento das suas iniciativas culturais”, que acontece em vários eventos desenvolvidos pela autarquia, como refere o autarca: “A característica especial de Santa Maria da Feira é precisamente este fator de recriarmos alguns dos momentos mais significativos."

Recriação

A principal atração destas comemorações são, como refere Amadeu Albergaria, “as recriações históricas que percorrem as ruas do centro histórico de Santa Maria da Feira”.

A entrada de Jesus em Jerusalém é recriada nas ruas de Santa Maria da Feira numa apresentação que percorre a cidade em pleno Domingo de Ramos. Com o apoio da Paróquia de São Nicolau, o percurso terá início no Largo do Convento dos Lóios e termina na Igreja dos Passionistas, numa exibição que se divide em cinco quadros. A apresentação tem a duração de duas horas e terá o seu início às 15h30 do dia 13 de abril.

A Última Ceia terá também a sua representação feita pelo grupo Gólgota, no dia 16 de abril. À Última Ceia segue-se o prelúdio da “Agonia no Getsémani, no Jardim das Oliveiras” e “A Prisão de Jesus”. O último quadro desta exibição recria Jesus diante do Tribunal Judaico, o Sinédrio, onde é julgado e declarado culpado de blasfémia.

Na sexta-feira Santa, recria-se o julgamento e a condenação de Jesus às 21h30. O percurso começa na escadaria do Palário da Justiça e termina no Castelo de Santa Maria da Feira.

Tradição Gastronómica

Foi com a requalificação do mercado municipal que Santa Maria da Feira conseguiu colocar “à disposição as grandes tradições da Páscoa”, como conta à Renascença Amadeu Albergaria.

Uma feira de produtos regionais dá oportunidade aos visitantes de se conectarem com as tradições gastronómicas da região entre os dias 12 e 19 de abril.

A nível gastronómico, estão também previstos vários workshops de Showcooking de receitas para rechear a mesa na Páscoa. Nas demosntrações de showcooking “as pessoas podem aprender a fazer regueifa, ovos recheados de Páscoa”, e haverá também espaço para “workshops infantis”.

Património

A autarquia de Santa Maria da Feira apostou na promoção e valorização do património religioso através de visitas a pontos do concelho. Visitas não só diurnas mas também noturnas, momentos “que dão uma outra envolvência à visita, um outro olhar”, comenta Albergaria.

A visita noturna leva os visitantes à Igreja da Misericórdia, atual Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, no dia 12 de abril.

Música

Vários concertos espalham-se por vários locais do município durante as celebrações da Semana Santa.

Momentos musicais como o concerto Cruxifixus, pelo Trio FAM e Coro e Orquestra da Academia de Música de Santa Maria da Feira e Missa em Dó Menor de Mozart pela Orquestra Filarmónica Portuguesa levam a Santa Maria da Feira as melodias da época pascal.

As comemorações encerram a sua edição de 2025 no Cineteatro António Lamaoso, com um concerto da St. Dominic’s Gospel Choir com Jovens e Coros da Vigararia, no dia 26 de abril.

Tradição religiosa

A fé manifesta-se entre os fiéis e caminha pelas cidades, já no domingo, dia 6 de abril, na Procissão dos Passos, que terá início às três da tarde em Passos de Brandão.

À procissão segue-se a Eucaristia do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, no dia 13 de abril.

A Oração Litúrgica de Laudes pode ser seguida a partir da Quinta-Feira Santa até ao sábado que antecede a Páscoa, na Igreja dos Passionistas.

O último dia de Quaresma reúne também a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, que é celebrada na Igreja da Misericórdia.

A Procissão das Endoenças, também designada por Procissão do Triunfo ou do Ecce Homo, marca também as celebrações Litúrgicas da Semana Santa de Santa Maria da Feira.

A Oração da Paixão do Senhor marca a Sexta Feira Santa, no feriado de 18 de abril. E no dia seguinte vive-se a grande noite da Vigília Pascal.

No domingo de Páscoa, a Eucaristia da Ressurreição do Senhor celebra a esperança de Cristo, que chega ate às casas dos fiéis com a visita Pascal do Compasso.