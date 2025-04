Fundação AIS apela à oração e solidariedade para com Myanmar

Na missiva a responsável indica que escreve “com grande tristeza e preocupação”, partilhando um angustiante pedido de socorro da Igreja em Myanmar.

“O impacto devastador do recente terramoto que atingiu o centro de Myanmar no dia 28 de março deixou para trás um cenário de destruição e desespero. As cidades de Mandalay e Sagaing foram particularmente afetadas, e o sofrimento das comunidades locais é inimaginável”, sublinha a diretora nacional do secretariado da fundação pontifícia.

De acordo com Catarina Martins de Bettencourt “as equipas de resgate enfrentam enormes dificuldades devido a edifícios desmoronados, estradas intransitáveis e falhas nas comunicações, que impedem a ajuda de chegar a quem mais precisa”.

“Perante esta devastação, reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a Igreja local, tal como temos feito desde o início do conflito armado, que há mais de quatro anos afeta o país”, escreve, acrescentando que “a Igreja em Myanmar enfrenta tanto desafios naturais como humanos, e é nossa missão estar ao seu lado neste momento de enorme sofrimento e de necessidade”.

“A esperança nasce da solidariedade e a sua oração e ajuda são a resposta a este grito de socorro”, enfatiza Catarina Martins de Bettencourt, apelando à mobilização e solidariedade dos benfeitores portugueses da Fundação AIS.

Segundo a fundação pontifícia, a comunidade católica também sofreu diretamente com o terramoto, além das perdas de vidas humanas. Citando o arcebispo de Mandalay, em declarações à Agência Fides, a AIS escreve que “alguns dos edifícios da diocese ficaram destruídos ou bastante danificados com o abalo sísmico”.