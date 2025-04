O Papa vai participar no Angelus do jubileu dos doentes?

“O Papa continua a seguir a medicação prescrita pelos médicos e dedica grande parte do tempo às sessões regulares de fisioterapia motora e respiratória, revelando ligeiras melhoras em termos de respiração, coordenação motora e uso da voz”, informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

Considerando que, neste fim de semana, decorre o Jubileu dos doentes, poderá haver novidades no Angelus, face aos domingos anteriores, em que é apenas divulgado um texto. A Sala de Imprensa, no entanto, não entrou em ulteriores detalhes sobre uma eventual participação de Francisco, mas promete mais informações no dia de amanhã, sábado.

Ainda em relação ao quadro clínico do Papa, as mesma fontes referem que as últimas análises ao sangue mostram ligeiras melhoras nos indicadores infeciosos. E que a oxigenação é ligeiramente reduzida durante o dia e à noite recorre à administração de alto fluxo, quando necessário.

Francisco continua sem receber visitas e mantém alguma atividade de trabalho. Acompanhou hoje, por videoconferência, a pregação quaresmal para os cardeais e membros da Cúria, que decorreu na Aula Paulo VI e, na passada quarta-feira, também seguiu a missa do 20.º aniversário da morte de São João Paulo II.