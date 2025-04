Ucrânia. Vaticano conversou ao telefone com Lavrov

A Santa Sé confirmou, em comunicado, que D. Paul Gallagher, secretário para as Relações com Estados e Organizações Internacionais, conversou ao telefone esta sexta-feira com o ministro das Relações Internacionais russo, Sergey Lavrov.

Segundo o comunicado, o diálogo "foi dedicado ao quadro geral da política mundial", com destaque para a "situação da guerra na Ucrânia".

Nesse sentido, e para auxiliar as "iniciativas destinadas a pôr termos às ações bélicas", a Santa Sé manifestou a sua "disposição em continuar o seu compromisso humanitário" no que diz respeito a "questões relativas com a troca de prisioneiros".

Durante a conversa também a situação da Igreja Católica na Rússia foi abordada.

De recordar que, a 14 de março, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, já tinha conversado telefonicamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na altura, a Santa Sé recebeu uma lista de detidos ucranianos e um pedido de apoio para a sua libertação.

