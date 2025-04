"É pecado". Igreja denuncia leilão online de relíquias do beato Carlo Acutis

Uma pessoa, que não se identificou, organizou um leilão online de uma alegada relíquia de Carlo Acutis, afirmando ser uma parte do cabelo do beato. Segundo a diocese de Assis, esta alegada relíquia estava a ser vendida por mais de dois mil euros antes de ser retirada.

"Não é apenas desprezível, mas também um pecado", disse o padre Enzo Fortunato, que lidera o Comité Pontifício para a Jornada Mundial da Criança, citado pela Associated Press , acrescentando que "todo o tipo de comércio com a fé é um pecado".

Há quem esteja a tentar lucrar com a canonização do beato Carlo Acutis , marcada para o final de abril. A Igreja Católica denunciou a prática como "desprezível" e "um pecado", recordando que a venda de relíquias de santos é completamente proibida.

A suposta relíquia foi retirada depois de o arcebispo Domenico Sorrentino ter alertado a polícia para o problema, pedindo o confisco e apontando que, caso seja fraudulenta, a venda é uma "grande ofensa para a crença religiosa".

As relíquias são importantes no mundo católico, sendo objeto de devoção e oração. Podem ser doadas pelos bispos, apesar de relíquias como órgãos necessitarem de autorização do Vaticano.

"Depois de verificar o leilão na internet, decidimos fazer uma queixa. Ao que pode o ídolo do dinheiro levar", lamentou o arcebispo Sorrentino, citado pela CNN, que disse ainda temer "que Satanás tenha mão nisso".

O beato Carlo Acutis morreu de leucemia em 2006, com 15 anos, e é considerado um modelo de vida cristã moderna para os jovens. Foi beatificado em 2020, e vai ser canonizado a 27 de abril, no Vaticano, durante o Jubileu das Crianças e Adolescentes.