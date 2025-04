Papa Francisco vai continuar ausente de São Pedro pela oitava semana consecutiva

A homilia da Missa dominical, na Praça de São Pedro (10h30 locais, menos uma em Lisboa), vai ser escrita pelo Papa e lida pelo arcebispo D. Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

O Vaticano recebe, desde este sábado, cerca de 20 mil peregrinos para a celebração do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde.

Na última sexta-feira, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé tinha referido “ligeiras melhorias” no estado de saúde de Francisco, em convalescença na Casa de Santa Marta, admitindo que pudesse haver novidades na presença do Papa na oração dominical, o que não se veio a verificar.

O Vaticano anunciou este sábado que a reflexão do Papa para o ângelus vai ser distribuída apenas por escrito, pela oitava semana consecutiva.

No final da Eucaristia será lida uma breve mensagem de agradecimento do pontífice.

Seis grandes eventos reuniram até agora jornalistas, militares e polícias, artistas, diáconos, voluntários e missionários da Misericórdia, tendo os últimos quatro decorrido já sem a presença de Francisco.

O Papa regressou à Casa de Santa Marta no dia 23 de março, após o maior internamento do atual pontificado, iniciado a 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, na sequência de uma infeção polimicrobiana das vias respiratórias, que se agravou para uma pneumonia bilateral.