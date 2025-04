Papa Francisco: “A cama de um doente pode transformar-se em lugar santo”

E acrescenta: “ O quarto do hospital e a cama da enfermidade podem ser lugares para ouvir a voz do Senhor que também nos diz a nós: Vou realizar algo de novo, que já está a aparecer: não o notais? (Is 43, 19). E, deste modo, renovar e fortalecer a fé”.

“A doença é uma das provas mais difíceis e duras da vida, durante a qual tocamos com a mão o quanto somos frágeis”, escreveu hoje o Papa, na homilia da missa do jubileu dos doentes e mundo da saúde. “Convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, estou a partilhar muito: a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio”.

No texto do Angelus deste domingo, publicado no final da missa, Francisco dirigiu-se, uma vez mais aos doentes: “Durante o internamento e agora na convalescença sinto o “dedo de Deus” e experimento a sua carícia atenta. No dia do Jubileu dos doentes e do mundo da saúde, peço ao Senhor que este toque do seu amor chegue aos que sofrem e encoraje quem cuida deles”.

O Papa deixou também palavras de encorajamento aos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, “que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, por vezes, são mesmo vítimas de agressões”.E, uma vez que a sua missão não é fácil, ela “deve ser apoiada e respeitada”. Francisco pediu também maiores investimentos e recursos necessários para o cuidado e a investigação médica e sanitária, "para que os sistemas de saúde sejam inclusivos e atentos aos mais os frágeis e os mais pobres”.

Aos mais de 20 mil participantes neste jubileu, provenientes de 90 países, Francisco citou o testemunho de serenidade que o Papa Bento XVI nos deixou durante o período da sua doença, segundo o qual «a grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento» e «uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem [...] é uma sociedade cruel e desumana» (Cart. enc. Spe salvi, 38).

Neste contexto, Francisco comenta: “É verdade! Enfrentar juntos o sofrimento torna-nos mais humanos e partilhar a dor é uma etapa importante em qualquer caminho de santidade”.

E deixa um apelo: “Não afastemos da nossa vida aqueles que estão fragilizados, como por vezes hoje, infelizmente, faz um certo tipo de mentalidade, nem ostracizemos a dor dos nossos ambientes".