Papa surpreende fiéis ao aparecer na Praça de São Pedro

O Papa Francisco surgiu, este domingo, na Praça de São Pedro, perante milhares de fiéis, por ocasião do Jubileu do Mundo dos Enfermos e do Mundo da Saúde.

É a primeira vez que Francisco aparece na Praça de São Pedro depois de quase dois meses de doença. Recorde-se que, ao sair do hospital, Francisco acenou aos fiéis e agradeceu o apoio, em março.

O Santo Padre esperou que a missa acabasse e posicionou-se em frente do altar para tomar a palavra.

"Bom domingo a todos. Muito obrigado", disse, antes de saudar pessoalmente alguns dos participantes e regressar a casa.

Na Praça São Pedro decorria a Santa Missa, presidida por dom Rino Fisichella, pró-Prefeito da Seção para as questões fundamentais da evangelização no mundo do Dicastério para a Evangelização.

