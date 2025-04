Papa surpreende fiéis ao aparecer na Praça de São Pedro

Na Praça São Pedro decorria a Santa Missa, presidida por D. Rino Fisichella, pró-Prefeito da Seção para as questões fundamentais da evangelização no mundo do Dicastério para a Evangelização.

O Papa Francisco surgiu, este domingo, na Praça de São Pedro, perante milhares de fiéis, por ocasião do Jubileu do Mundo dos Doentes e do Mundo da Saúde.

Já no texto do Angelus deste domingo, publicado no final da missa, Francisco dirigiu-se, uma vez mais aos doentes: “Durante o internamento e agora na convalescença sinto o “dedo de Deus” e experimento a sua carícia atenta. No dia do Jubileu dos doentes e do mundo da saúde, peço ao Senhor que este toque do seu amor chegue aos que sofrem e encoraje quem cuida deles”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Papa deixou também palavras de encorajamento aos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, “que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, por vezes, são mesmo vítimas de agressões”.

E, uma vez que a sua missão não é fácil, ela “deve ser apoiada e respeitada”. Francisco pediu também maiores investimentos e recursos necessários para o cuidado e a investigação médica e sanitária, "para que os sistemas de saúde sejam inclusivos e atentos aos mais os frágeis e os mais pobres”.

[Notícia atualizada às 12h40 de 6 de abril de 2025]