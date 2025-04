146 mil peregrinos procuraram a confissão no Santuário em 2024

O Santuário de Fátima indica que em 2024, cerca de 146 mil peregrinos confessaram-se nas Capelas da Reconciliação, parte dos quais durante a Quaresma.

“O sacramento da Reconciliação tem um apelo muito forte e convida a fazer a experiência da misericórdia divina através do perdão”, explica o Santuário, sublinhando que na mensagem de Fátima, “Nossa Senhora aponta a conversão como resposta ao pecado, através da oração, da penitência e da entrega da vida a Deus, para salvação dos pecadores”.

O Santuário de Fátima lembra que dois dos caminhos apontados neste tempo quaresmal são a conversão e a reconciliação com Deus, informando que “cerca de 30 sacerdotes confessam os peregrinos, nas Capelas da Reconciliação, situadas no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h30. Durante o fim de semana, acontecem das 7h30 às 19h30.

Neste período, dois a três presbíteros asseguram a Confissão em língua estrangeira, nomeadamente em: polaco, italiano, alemão, inglês, francês, espanhol.

O Santuário de Fátima foi declarado como Santuário Jubilar, neste Ano Santo de 2025, e convida os peregrinos a uma vivência especial, lembrando que é concedida indulgência pelo Santo Padre a quem: “participar devotamente na Santa Missa; numa Missa ritual para conferir os sacramentos da iniciação cristã ou a Unção dos Enfermos; na celebração da Palavra de Deus; na Liturgia das Horas (Ofício de Leituras, Laudes, Vésperas); na Via-Sacra; no Rosário Mariano; no hino Akathistos; numa celebração penitencial, que termine com as confissões individuais dos penitentes, como está estabelecido no Rito da Penitência”.