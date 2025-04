Francisco está melhor e já retomou alguns encontros de trabalho

Quinze dias depois de sair do hospital, o Papa já acompanha a atividade do Vaticano e mantém alguns encontros trabalho.

A Sala de Imprensa informou esta terça-feira que a situação de saúde do Papa é estável, “com ligeiras melhoras no que se refere à mobilidade, ao quadro respiratório e vocal, como se verificou no passado domingo”.

O esquema de oxigenação mantém-se, com alto fluxo fluxo durante a noite e recurso a oxigénio em menores percentagens durante o dia, a que recorre somente quando necessário. As análises clínicas também revelam um quadro estacionário.

As mesma fontes referem que Francisco “continua a trabalhar, mantém contacto com os diversos Dicastérios da Cúria, recebe documentação e, nos últimos dias, retomou gradualmente alguns encontros, nomeadamente, ontem, com o Cardeal Parolin, Secretário de Estado do Vaticano”.

Para já, ainda não há indicações sobre como será a Semana Santa do Papa.