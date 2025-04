Papa oferece quatro ambulâncias para zonas de guerra na Ucrânia

O Vaticano anunciou a doação, por iniciativa do Papa Francisco, de quatro ambulâncias à Ucrânia para serem enviadas às linhas de frente da guerra.

“O Santo Padre decidiu enviar [o cardeal Konrad Krajewski] de volta à Ucrânia para doar quatro ambulâncias, equipadas com todo o equipamento médico necessário para salvar vidas, para serem enviadas a zonas de guerra”, refere o comunicado da Esmolaria Apostólica.

Esta é a décima missão do prefeito do Dicastério para a Caridade da Santa Sé e chega em pleno Jubileu da Esperança.

As quatro ambulâncias, equipadas para o transporte e prestação dos primeiros socorros para salvar vidas em zonas de guerra, serão entregues pelo próprio esmoleiro do Papa, auxiliado por três motoristas locais.

O Vaticano também enviou alimentos não perecíveis, geradores, roupas e medicamentos.

Com este gesto de proximidade, Francisco pretende “levar a luz da Páscoa na noite de escuridão” à “Ucrânia martirizada” desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

“Somente Jesus nos abre as portas da vida, aquelas portas que fechamos continuamente com as guerras que se alastram pelo mundo”, lembra a nota, citando as palavras do Papa na Páscoa de 2024 durante a mensagem Urbi et Orbi.

A Esmolaria Apostólica, citada pelo Vatican News, recorda ainda que são três anos de guerra na “martirizada Ucrânia”, três anos “que para o Santo Padre são um 'aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade'”.

“O Papa Francisco lembra sempre o país do Leste Europeu, tanto na oração do Angelus quanto nos apelos pela paz, onde há uma referência constante a outros cenários dramáticos do mundo, como a Palestina, Israel, Myanmar, Kivu e Sudão”, lê-se.