Peregrinação das Crianças a Fátima vai ser vivida com caráter jubilar

“Maria leva-nos a Jesus - Caminhar na alegria e na esperança” é o tema da Peregrinação das Crianças ao Santuário de Fátima que em Ano Santo de 2025, terá um caráter jubilar.

A iniciativa, que acontece a 9 e 10 de junho, convida as crianças em grupos de catequese a celebrar a alegria do encontro com Jesus.

Para a preparação desta peregrinação, a organização propõe uma campanha a realizar localmente por cada grupo de crianças, nas quatro semanas que antecedem os dias 9 e 10 de junho, na qual os pequenos peregrinos são desafiados a caminhar com Nossa Senhora a “acolher, levar, dar e seguir Jesus”.

De acordo com o Santuário, a caminhada preparatória inicia no "Sim de Maria" ao plano de Deus, anunciado pelo Anjo Gabriel, em Nazaré; evoca a visita a Isabel, com o anúncio da mensagem de esperança; revive o nascimento de Jesus, em Belém; e revisita o episódio das Bodas de Caná, onde a Mãe de Deus nos exorta a seguir o Filho.

No final, as crianças são desafiadas fazer uma construção em recorte de papel, que servirá para uma dinâmica específica na missa da comunidade.

O programa da peregrinação inicia-se na noite do dia 9 de junho, com uma vigília às 21h30 na Capelinha das Aparições.

No dia 10 de junho, a partir das 9h30, as crianças são convidadas a assistir a uma encenação sobre o tema da peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, a que se segue a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições.

A missa da peregrinação será celebrada às 11h00, no Recinto de Oração.

A peregrinação termina à tarde, com um momento de despedida, programada para as 16h00, na Basílica da Santíssima Trindade.

Como em anos anteriores, na missa, os grupos de crianças terão um lugar reservado, que poderá ser ocupado por meio de corredores de entrada, a partir das 9h45.

A organização aconselha a que as crianças “comam, bebam e tenham oportunidade para ir à casa de banho antes da entrada no Recinto de Oração, para poderem estar tranquilas durante as celebrações”.

Na manhã de 10 de junho, é sugerida a antecipação da chegada a Fátima, por forma a evitar eventuais congestionamentos à entrada da cidade.

A participação na Peregrinação das Crianças não implica qualquer inscrição.

Aos grupos que optarem por ir na véspera, o Santuário oferece a possibilidade de alojamento simples, consoante a disponibilidade e desde que pedido antecipadamente através de hospedagem@fatima.pt.

A primeira Peregrinação das Crianças aconteceu há 48 anos, em 1977, por ocasião do 60.º aniversário das Aparições.