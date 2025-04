“Laudato Si” inspira o Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Veneza 2025

D. José Tolentino de Mendonça apresentou esta quarta-feira o Pavilhão da Santa Sé na próxima edição da Bienal de Veneza. “Será um pavilhão-parábola. O título ‘Ópera Aperta’ (Obra Aberta) apresenta-o como um estaleiro de obras, como um processo contínuo em que todos são convidados a colaborar: arquitectos, pensadores, habitantes do bairro, associações e até mesmo os visitantes da Bienal”, explicou o Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

O cardeal português participou numa conferência de imprensa, onde participaram vários arquitetos e responsáveis pelo projeto, provenientes de diferentes países.

“A Encíclica ‘Laudato si’ é um dos grandes textos produzidos no século XXI – um magnífico texto religioso, mas também um manifesto cultural e político de grande impacto”, sublinhou Tolentino. A encíclica de Francisco é “um ousado desafio que passa por uma revisão crítica dos modelos de desenvolvimento dominantes, nos quais se multiplicam as formas obtusas de um antropocentrismo despótico, dificultando tragicamente o que é a única condição geradora de futuro: transformar-nos em prudentes curadores das relações, tanto com o meio ambiente como com as comunidades humanas”.

Por isso, “precisamos hoje de pessoas que construam relacionamentos e acreditem no valor do reparação e da cura”, acrescentou.

O Pavilhão será instalado no espaço do antigo oratório de Santa Maria Auxiliadora, que necessita de obras de recuperação estrutural, e nele será contada uma parábola porque, “ao mesmo tempo em que serão reparadas as paredes e os detalhes arquitetónicos do edifício, também serão curadas as relações de vizinhança e a hospitalidade intergeracional, reconstruindo-se, assim, simultaneamente, o espaço físico e o espaço social”, explicou aos jornalistas. O objetivo é que este pavilhão-parábola seja “uma expressão concreta, no campo da arquitetura, das intuições proféticas contidas na ‘Laudato si ’e se torne um laboratório ativo da inteligência humana coletiva, reunindo razão e afeto, profissionalismo e convivialidade, pesquisa e vida quotidiana”, disse o cardeal Tolentino.

A 19ª Exposição Internacional de Arquitetura de Veneza 2025 decorre entre Maio e Novembro