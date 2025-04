Seminário de Leiria promove peregrinação juvenil no Sábado Santo

O Seminário Diocesano de Leiria vai promover, no próximo dia 19 de abril, uma peregrinação destinada a jovens dos 16 aos 30 anos.

O objetivo é proporcionar aos jovens uma vivência mais intensa o Sábado Santo, dia tradicionalmente marcado pelo silêncio e pela contemplação.

A iniciativa com o tema “entre(tantos) silêncios – o que terá o silêncio a dizer-te?” pretende “proporcionar um momento de aprofundamento espiritual, vivido em comunidade, através de caminhada, oração, reflexão e partilha”, explica a organização.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O programa termina com a celebração das vésperas e um jantar convívio no seminário, presidido pelo bispo diocesano, D. José Ornelas.

Com início às 8h45 no Seminário de Leiria, a iniciativa oferece duas possibilidades de encerramento: às 18h30, para quem optar por concluir após a peregrinação, ou às 20h30, para os que participarem também nas vésperas e jantar.

A organização recomenda que cada participante leve calçado confortável, chapéu e proteção solar, mochila e material de escrita.

Com um limite de 20 inscrições, a iniciativa dirige-se a todos os que queiram fazer uma verdadeira pausa interior e redescobrir o valor do silêncio no coração do Tríduo Pascal.