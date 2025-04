Papa faz visita surpresa à Basílica de São Pedro

O Papa Francisco visitou esta quinta-feira, de surpresa, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e rezou no túmulo de Pio X.



A deslocação não estava prevista e acontece numa altura em que o Papa está em convalescença de uma pneumonia, após 37 dias de internamento no Hospital Gemelli.

Por volta do meio-dia (hora de Lisboa), Francisco surgiu de cadeira de rodas sem as vestes papais, tapado com uma manta, para surpresa e alegria das dezenas de fiéis que se encontravam naquela altura na Basílica de São Pedro.