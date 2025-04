Bispo de Viseu diz que “a Páscoa de Cristo é um sinal de Esperança para a Humanidade”

O bispo de Viseu, D. António Luciano, afirma que só Cristo Ressuscitado “nos pode guiar num mundo marcado por divisões, guerras, violências, estruturas de pecado e por diferenças económicas e sociais”.

“A humanidade precisa de ser curada pelo Sangue derramado por Cristo na Cruz e encontrar no sepulcro vazio a paz, a luz, a esperança e a alegria para todos”, escreve.

O prelado lembra que a Páscoa é a festa que celebra a Ressurreição de Cristo e, por isso, “um tempo de alegria, de encontro, de família, de visita, de partilha, de fraternidade e de solidariedade, onde a fé cristã encontra o fundamento da única Esperança”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Na Páscoa celebramos a Ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo. É um tempo de renovação e esperança, onde lembramos que a vida nova triunfa sobre a morte e o pecado e que o amor de Deus é mais forte, do que qualquer desafio na vida”, aponta.

Recordando que “Cristo sofreu e morreu por nós”, D. António Luciano defende que “o seu exemplo deve ser para todos um motivo de alegria e júbilo, que deve iluminar os nossos corações e nos inspira a viver com fé, compaixão e gratidão”.

“Que possamos compartilhar essa alegria com todos ao nosso redor, sendo instrumentos da paz e do amor de Cristo Ressuscitado, nas nossas comunidades e em todo o mundo”, deseja o prelado.

Segundo o responsável da Diocese de Viseu, para a melhor vivência e celebração espiritual da Páscoa, “é preciso que todos coloquem, de novo, Cristo Crucificado e Ressuscitado, no centro das suas vidas”.

“Só Cristo nos conduz a uma vida humana, cristã e eclesial marcada pela libertação, em caminho de esperança”, sublinha.

O fim da Quaresma, a celebração do Domingo de Ramos e o Tríduo Pascal que vamos viver, com intensidade espiritual, são o melhor estímulo para realizar a “Peregrinação Jubilar de Esperança” até à Páscoa.

“Cristo Ressuscitado é o Homem novo que caminha connosco e nos conduz às alegrias e aspirações que vêm do alto”, assegura.

Para D. António Luciano, viver a Páscoa gloriosa da Ressurreição de Cristo é a melhor mensagem que podemos partilhar uns com os outros.

O prelado nota que a vida e a esperança em Cristo Ressuscitado são uma “força espiritual” que transforma a “vida”, a “experiência quotidiana”, o “compromisso cristão” das paróquias, comunidades, famílias, escolas, os ambientes de trabalho, serviços de saúde e de cuidado, o mundo empresarial e social e as estruturas de administração e governo, que, refere, “carecem da luz de Cristo”.

O bispo de Viseu pede também que tenhamos em Cristo Ressuscitado o “exemplo de bondade e caridade que dá sentido e esperança ao nosso caminhar”.

“O Vivente é a paz no meio de nós. Os cristãos precisam de encontrar o Ressuscitado e centrar n´Ele a sua caminhada, que deve ser feita no envolvimento com Deus, com os outros e com a natureza”, aponta.

Na mensagem pascal, D. António Luciano destaca ainda que “o encontro com Jesus Cristo é a certeza maior de uma vida que transforma a confiança em compromisso, como aconteceu com os discípulos de Emaús”.

“Com Maria, fonte de alegria e de esperança, desejo a todos os cristãos e pessoas de boa vontade, crianças, jovens, famílias, adultos, idosos, reclusos, migrantes e doentes umas Santas Festas de Páscoa, em Cristo Ressuscitado”, finaliza.