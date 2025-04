Papa Francisco já consegue passar algum tempo sem recurso a oxigénio

“O Papa continua a sua convalescença, verifica-se alguma melhoria e prossegue com as sessões diárias de fisioterapia motora e respiratória”, informou, na manhã desta sexta-feira, a Sala de Imprensa do Vaticano .

Ainda não há previsões sobre uma eventual presença do Santo Padre nas celebrações da Semana Santa. No entanto, foi já anunciado que a missa do Domingo de Ramos será celebrada pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício.