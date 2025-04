Mais uma visita-surpresa do Papa, desta vez, a Papa a Santa Maria Maior

Apesar da sua convalescença, este sábado, o Papa voltou a sair da Casa Santa Marta para ir ao centro de Roma rezar a Nossa Senhora.

O Vaticano anunciou, através do Telegram, que, “ao início da tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, deteve-se para rezar diante do ícone da Virgem, Salus Populi Romani”.

O Pontífice parou na praça em frente à Basílica de Santa Maria Maior, antes de retornar à Casa Santa Marta, para entregar um ramo de flores brancas que foram colocadas em frente à imagem da Virgem.



É conhecida a grande devoção de Francisco a este ícone, onde, desde que é Papa, vem habitualmente rezar. Foi aqui que se dirigiu, ao sair do hospital Gemelli, após cinco semanas de internamento, para entregar um ramo de flores e é nesta basílica que, segundo as indicações do próprio pontífice, pretende vir a ser sepultado.

Durante a visita, a título privado, não houve declarações.