Papa escreve as meditações para a Via Sacra deste ano

Esta manhã, a Sala de Imprensa do Vaticano anunciou que as meditações para a tradicional Via Sacra da Sexta-feira Santa foram preparadas pelo Santo Padre.

Francisco não estará presente no Coliseu de Roma e será substituído pelo cardeal vigário Baldo Reina. O Papa também já nomeou o cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Património da Sé Apostólica (APSA), para presidir, na basílica de São Pedro, à missa crismal de Quinta-feira. No dia seguinte, a Paixão será presidida pelo cardeal Claudio Gugerotti, Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais.

As mesmas fontes não se referiram às celebrações do fim de semana da Páscoa, nem adiantaram ulteriores detalhes sobre uma eventual presença ou participação on-line do próprio Papa.

Quanto à sua convalescença, a Sala de Imprensa da Santa Sé informou que se registam alguns progressos do ponto de vista motor, respiratório e vocal. Acrescentam ainda que “o uso de oxigénio de alto fluxo é agora residual e limitado a fins terapêuticos” e que, neste contexto, “prolongam-se os períodos sem o auxílio de oxigenação”.