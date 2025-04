Pastoral Juvenil. Cuidado da casa comum, pobreza e exclusão social no centro das preocupações dos jovens

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) promoveu um ciclo de encontros com os representantes das juventudes partidárias da JCP, JL, JP, JS e JSD.

Numa nota, o DNPJ sublinha que “estes momentos de diálogo tiveram como principais objetivos partilhar as preocupações e aspirações dos jovens cristãos identificadas pelo trabalho de proximidade do Departamento, conhecer as propostas das juventudes partidárias no âmbito dos respetivos programas eleitorais e refletir, em conjunto, sobre os desafios que impactam a vida dos jovens e o seu papel na transformação da sociedade”.

Nos encontros, foi entregue pelo DNPJ a cada uma das juventudes partidárias a Exortação Apostólica do Papa Francisco aos jovens – Cristo Vive, num gesto que “reforça a convicção de que a fé cristã tem muito a oferecer ao mundo contemporâneo e que os jovens têm um papel insubstituível na renovação da sociedade e da própria Igreja”.

Entre os temas abordados durante os encontros, destacou-se a preocupação com o cuidado da casa comum, a pobreza e a exclusão social em Portugal, realidades que “afetam profundamente os jovens e limitam o seu acesso a condições dignas de vida e de futuro”.

Na sua nota, o DNPJ reafirma “o seu compromisso em continuar a construir pontes, escutar ativamente os jovens e criar oportunidades de diálogo transformador com todos os que, com sentido de missão, trabalham pelo futuro das novas gerações”.

A Pastoral Juvenil termina o documento com um apelo “aos jovens cristãos para que se envolvam ativamente nos processos eleitorais que se avizinham, fazendo ouvir a sua voz e participando no processo democrático, votando, com responsabilidade e cidadania”. “Pedimos também que, ao se envolverem, escutem atentamente os responsáveis políticos, discernindo as propostas e refletindo sobre a melhor opção para o bem comum”, conclui.