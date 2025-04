Patriarcado promove reflexão sobre os 1700 anos do Concílio de Niceia

Integrada no Jubileu do Diálogo Ecuménico e Inter-religioso no Patriarcado de Lisboa, a iniciativa vai ter como intervenientes a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as Igrejas do COPIC (Conselho Português de Igrejas Cristãs), comunidades e organizações várias inscritas na Aliança Evangélica Portuguesa.

A página do Patriarcado de Lisboa lembra que celebramos "neste Ano Jubilar de 2025, também os 1700 anos do Concílio de Niceia". "Aí se formulou a primeira versão do Credo que hoje todas as confissões cristãs professam", acrescenta.

O site revela também uma carta do Padre Peter Stilwell, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-Religioso do Patriarcado, em que o sacerdote explica os objetivos da iniciativa: D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, convidou, por isso, irmãs e irmãos de várias tradições cristãs para um ciclo de 4 diálogos sobre como assumir na Grande Lisboa a missão que esse Credo assinala, e como identificar e evangelizar as “alegrias e esperanças, tristezas e angústias” vividas hoje na nossa cidade”.

‘Crer, na cidade’ vai ter lugar nos meses de abril e maio, ao longo de quatro quintas-feiras seguidas, sempre às 21h30, em quatro locais da diocese: Igreja de São Maximiliano Kolbe, em Chelas (24 de abril); Anfiteatro do Colégio São João de Brito, em Lisboa (1 de maio); Paróquia de Nova Oeiras (8 de maio); e Paróquia de Rio de Mouro (15 de maio).

Segundo a carta do Padre Peter, no final do ciclo está prevista a publicação de um documento com o "contributo destes 4 diálogos". "Contamos que saia o esboço de um documento que trace em linhas gerais ‘Um Olhar Cristão sobre a Cidade’”, assinala o sacerdote.