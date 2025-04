Papa reencontra equipa que o ajudou durante internamento no Hospital Gemelli

O Papa reuniu-se, esta quarta-feira de manhã, com a equipa de cerca de 70 pessoas que o assistiu durante o internamento no Hospital Gemelli. “Obrigado pelo muito bom serviço que prestam no hospital, continuem assim!”, disse o Papa.

A equipa que se encontrou com Francisco é formada por diretores e funcionários da Fundação “Policlínico A. Gemelli”, da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano

Após algumas palavras de saudação do presidente do Conselho de Administração da Fundação Gemelli, Daniele Franco, e os votos de uma Páscoa feliz e de recuperação da saúde, o Papa agradeceu a todos, assegurando as suas orações por cada um e pediu orações também para si.

Segundo informa o Vaticano no Telegram, o Papa respondeu: “Obrigado pelo muito bom serviço que prestam no hospital, continuem assim!”.

A reunião durou cerca de 20 minutos.

O Papa Francisco esteve internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro a 23 de março deste ano devido a uma pneumonia bilateral. Francisco recupera agora em casa e já consegue passar alguns períodos sem recorrer ao uso de oxigénio, sendo que só raramente necessita de oxigenação de alto fluxo.