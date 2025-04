Romaria a cavalo entre Moita e Viana do Alentejo volta a fazer-se à estrada

A tradicional romaria a cavalo, entre Moita e Viana do Alentejo, regressa para a sua 23.ª edição, entre os dias 22 e 27 de abril. São cinco dias em que centenas de romeiros percorrem 150 quilómetros, em caminhos rurais, a cavalo ou de carroça, numa romaria com uma grande dimensão religiosa.

O percurso começa na Moita, na terça-feira, dia 22, com a celebração da bênção da imagem da Nossa Senhora da Boa Viagem, que os acompanha na viagem, e termina no sábado, dia 26, com a chegada dos peregrinos a Viana do Alentejo e a celebração religiosa de acolhimento aos romeiros, seguida de uma procissão em honra da Nossa Senhora D’Aires, padroeira da região.

A receção em Viana do Alentejo “é o ponto alto da romaria”, diz Manuel Almeida, organizador da Associação dos Romeiros de Tradição Moitense, à Renascença. “Para nós, que temos cinco dias no campo em cima de um cavalo ou de uma charrete, é uma receção emocionante”, acrescenta Manuel Almeida.

Esta tradição não tem apenas duas décadas de história. “Estamos a retomar uma romaria antiga, que era a romaria que as pessoas que tinham animais e eram agricultores, faziam. Iam ao Santuário da Nossa Senhora D’Aires pedir a proteção”, explica o organizador.

A associação mantém a tradição ao longo dos anos. Após a romaria, assistem à missa campal de domingo no santuário, em que levam os seus animais, como os seus antecessores faziam.

“De um percurso antigo, conseguimos também fazer dele um convívio entre romeiros e chamar as pessoas para a religião”, acrescenta Manuel Almeida explicando que, nestes dias, recebem romeiros de todo o país.

Mais de 500 cavalos inscritos

Levam consigo a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da Moita, durante o percurso até Viana do Alentejo. O andor com a imagem da santa fica em exposição durante o domingo no Santuário de Nossa Senhora D’Aires. No final do dia, regressa com os romeiros a casa.

O transporte da santa todos os anos fica ao encargo de um grupo diferente. A associação é responsável por acolher os pedidos para transportar a imagem da santa e escolhe anualmente quem terá essa responsabilidade. “Temos sempre pessoas em fila de espera para levar o carro andor”.

Aos interessados em se juntarem à romaria, seja desde o início do percurso, na Moita, seja mais à frente no caminho, Manuel Almeida aconselha a juntarem-se “a um grupo que já vá à romaria, porque com os anos adquire-se conhecimento do que é necessário para fazer o percurso e como se faz as coisas”. “Uma pessoa fazer a romaria individualmente, não é muito fácil”, acrescenta.

Este ano, a romaria conta com mais de 500 cavalos inscritos, o que apenas é um número de referência. O organizador explica que têm “sempre entre 2 a 3 mil pessoas envolvidas nesta romaria”, tendo em conta as pessoas que vão de charrete, em que um só cavalo transporta 4 ou 5 pessoas, e com todas as pessoas que tratam da logística.

“No dia da chegada a Viana, normalmente, 800 ou 900 pessoas são sempre”, contabilizando aqueles que se juntam durante o percurso, mas sem apresentar nenhum valor certo.

A romaria aumentou um dia na edição anterior, pela preocupação e garantia de bem-estar com os animais. Manuel Almeida, acrescenta ainda que “o principal inimigo para os animais é o calor e o pó”. “Para nós, romeiros, a chuva e o frio também não são bons, mas, para os animais, é muito pior o calor”, afirma.