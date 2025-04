​Papa aos sacerdotes: “Em cada um de nós, Deus abre um jubileu”

O Papa acrescenta, de imediato: “Quando o jubileu começa na nossa vida, todo um povo encontra descanso: não só uma vez a cada vinte e cinco anos - assim o espero! - mas na proximidade quotidiana do padre ao seu povo, na qual se cumprem as profecias de justiça e paz."

O Santo Padre sublinha que a Bíblia dever ser “a nossa primeira casa” pois nela, “cada um de nós tem páginas que lhe são mais caras, o que é bom e importante”.

Por isso, os sacerdotes devem ajudar também os outros a encontrar as páginas das suas vidas: “Por exemplo, os noivos, quando escolhem as leituras do seu matrimónio ou aqueles que estão de luto e procuram passagens para confiar a pessoa falecida à misericórdia de Deus e às orações da comunidade. Geralmente, há uma página vocacional no início do caminho de cada um de nós. Através dela, se a conservamos, Deus continua a chamar-nos para que o amor não se enfraqueça”, sublinhou.

O Papa pede aos fiéis que rezem pela alegria dos sacerdotes. “Que chegue até vós a libertação prometida pelas Escrituras e alimentada pelos Sacramentos. Muitos medos habitam em nós e terríveis injustiças nos rodeiam, mas um mundo novo já despontou”, rematou.