Patriarca de Lisboa: “É para santificar os outros que somos padres”

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, lembrou aos padres, na Missa Crismal desta quinta-feira, que “ser pastor é mais do que administrar estruturas”.

“É conduzir um povo - com paciência, na escuta, com espírito de comunhão e de missão. O padre é aquele que, em nome de Cristo, não desiste do rebanho, mesmo quando há cansaço ou conflitos. É aquele que acredita que a comunidade, mesmo ferida, pode crescer, renovar-se, recomeçar”, sublinhou na homilia que proferiu na Sé de Lisboa.

Na celebração em os padres renovam as promessas sacerdotais, D. Rui Valério pediu-lhes que sejam “mensageiros da esperança cristã”.

“Nesta hora da história - marcada por tantas incertezas, conflitos, cansaços e até desilusões - a esperança não é um luxo, é uma urgência”, disse, frisando que o povo, a Igreja e o mundo precisam de esperança.

“O mundo tem fome de sinais de que Deus não se esqueceu da humanidade”, afirmou. “É para santificar os outros que somos padres”, sublinhou.

Numa missa que contou com a presença de oito bispos, 314 sacerdotes e 39 diáconos, D. Rui Valério lembrou, ainda, ao presbitério de Lisboa que “o padre não prega ideias ou doutrinas estéreis, mas anuncia o Evangelho do Deus”.

Num tempo em que tantas palavras são vazias ou agressivas, a palavra do padre deve ser ungida: cheia de misericórdia, firme na verdade, mas sempre consoladora”.

O patriarca assumiu que “é fácil cair no desânimo, nas comparações, nas estatísticas”, mas sublinhou que “o bom pastor olha com os olhos de Cristo: não vê números, vê pessoas. E vê nelas possibilidades novas, mesmo quando tudo parece estagnado”.

D. Rui Valério terminou a homilia pedindo aos cristãos para rezarem, cuidarem e amarem os padres. “Eles são vossos servidores, vossos pastores, vossos irmãos em Cristo”.