Arcebispo de Évora agradece testemunho e serviço dos sacerdotes

D. Francisco Senra Coelho utilizou palavras do Papa Francisco para sublinhar o serviço dos sacerdotes da Arquidiocese. “«Obrigado! Obrigado pelo vosso testemunho, obrigado pelo vosso serviço; obrigado por tanto bem escondido que fazeis, obrigado pelo perdão e a consolação que ofereceis em nome de Deus: perdoai sempre, por favor, nunca negueis o perdão; obrigado pelo vosso ministério, que muitas vezes se desenrola no meio de tantas fadigas, incompreensões e pouco reconhecimento. Irmãos, o Espírito de Deus, que não desilude quem coloca n’Ele a própria confiança, vos encha de paz e leve a bom termo aquilo que em vós começou, para serdes profetas da sua unção e apóstolos de harmonia», citou.

Na homília da Missa Crismal, esta Quinta-feira Santa, o arcebispo começou por assinalar a importância da Missa em que os sacerdotes renovam os seus votos: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu»,( Lc 4, 18). É assim que nós Hoje, convocados pelo Espírito, reunidos em Presbitério, recebemos de Jesus Cristo as mesmas palavras que Ele próprio recebeu do Profeta Isaías e a que deu sentido pleno”.

O prelado lembrou que “construir a harmonia entre nós é algo que brota da Esperança de que não vamos sós, mas acompanhados pelo Espírito Santo, Deus Amor".

A Missa Crismal foi animada liturgicamente pelo coro Stella Matutina e transmitida em direto pelos canais digitais da Arquidiocese de Évora, numa produção do Departamento de Comunicação com o apoio da Comunidade Canção Nova de Évora, e foi concelebrada pelo Arcebispo de Évora emérito, D. José Alves, pelos cónegos do Cabido da Catedral, por largas dezenas de presbíteros, servida por vários diáconos e contou com a presença de muitos consagrados e consagradas da Arquidiocese, com os seminaristas e com muito povo de Deus.