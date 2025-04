Santuário de Cristo Rei organiza Curso sobre espiritualidade do Coração de Jesus

O Santuário de Cristo Rei, em Almada, em parceria com a Rede Mundial de Oração do Papa, anunciou um Curso de Preparação para a Consagração ao Coração de Jesus, a realizar-se nos meses de maio e junho de 2025.

De acordo com a organização, “esta proposta formativa, à luz da encíclica Dilexit nos, celebra os 350 anos das revelações do Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque e os 50 anos da beatificação da Beata Maria do Divino Coração”.

A iniciativa “está aberta a todos os fiéis que desejem aprofundar-se na espiritualidade do Coração de Jesus e preparar-se para a consagração ou renovação, marcada para 8 de junho de 2025”.