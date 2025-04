Paz, migrantes e liberdade religiosa marcam visita de JD Vance ao Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos da América foi este sábado de manhã recebido no Vaticano perlo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e pelo arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com Estados e Organizações Internacionais.

Um comunicado da Santa Sé refere que, durante o cordial encontro, foi expressa satisfação pelas boas relações bilaterais entre os dois Estados e que "foi renovado o empenho no compromisso comum pela proteção do direito à liberdade religiosa e à liberdade de consciência”.

O Vaticano informa também que houve “uma troca de opiniões sobre a situação internacional, especialmente sobre os países afetados pela guerra, por tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos migrantes, refugiados, prisioneiros”. E ainda que “foram discutidos outros tópicos de interesse comum”, sem, no entanto, se especificar a natureza desses tópicos.

O comunicado termina referindo que, por fim, se expressaram “votos de uma serena colaboração entre o Estado e a Igreja Católica nos Estados Unido, cujo precioso serviço às pessoas mais vulneráveis foi reconhecido”.