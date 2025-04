“Sejamos construtores de esperança entre tantos ventos de morte”, pede o Papa

A ressurreição “não resolve tudo de um modo mágico, longe disso”, lembra o Papa na homilia que preparou para a Vigília Pascal desta noite. “Não podemos celebrar a Páscoa sem continuar a enfrentar as noites que trazemos no coração e as sombras de morte que muitas vezes pairam sobre o mundo.”

Em pleno Jubileu, Francisco deixa um apelo aos cristãos para deixarem brotar a esperança da Páscoa nas suas vidas e no mundo e, assim, tornarem-se “mensageiros de esperança, construtores de esperança, enquanto tantos ventos de morte ainda sopram sobre nós”.

Depois, acrescenta: “Toda a nossa vida pode ser uma presença de esperança para aqueles que não têm fé no Senhor, para quem se perdeu pelo caminho, para os que desistiram ou estão curvados sob o peso da vida, para quem está sozinho ou fechado na própria dor, para todos os pobres e oprimidos da Terra, para as mulheres humilhadas e assassinadas, para as crianças maltratadas e para aquelas que nunca nasceram, para as vítimas da guerra. A todos e a cada um levemos a esperança da Páscoa!”, pediu o pontífice.

Cristo ressuscitado “é o ponto de viragem definitivo da história humana”, recordou ainda. “Ele é a esperança que não se extingue. Ele é o amor que nos acompanha e sustenta”. E esta “reviravolta nas trevas, devemos anunciá-la a todos”, porque, “embora as coisas no mundo pareçam estar cada vez pior, o mal já foi vencido. Demos espaço à luz do Ressuscitado! E tornar-nos-emos construtores de esperança para o mundo”, concluiu.