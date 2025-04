Papa: "Cristo está vivo, não podemos ficar parados!"

"Jesus está vivo mas temos de O procurar e, por isso, não podemos ficar parados”, afirmou, este domingo, o Papa, na homilia que escreveu para este domingo. O texto foi lido pelo cardeal Angelo Comastri que presidiu à missa da Ressurreição, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Cristo não se pode reduzir a uma bonita história para contar, nem podemos fazer dele um herói do passado ou pensar nele como uma estátua na sala de um museu!”. Pelo contrário, “temos de nos pôr em movimento, sair para O procurar: procurá-lo na vida, procurá-lo no rosto dos irmãos, procurá-lo no dia a dia”, insistiu o Santo Padre.

Nesta celebração pascal que reuniu na Praça de São Pedro cerca de 35 mil fiéis, a homilia não esquece o Jubileu que se assinala este ano santo. O Papa propõe que se renove em cada um “o dom desta esperança, a mergulhar nela os nossos sofrimentos e as nossas inquietações, a contagiar aqueles que encontramos no caminho, a confiar a esta esperança o futuro da nossa vida e o destino da humanidade.

No final da missa, espera-se a presença do Papa para a mensagem e benção Urbi et Orbi