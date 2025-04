Papa teve breve encontro com JD Vance este domingo

O Papa teve um breve encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), na Casa Santa Marta, no Vaticano.

Segundo informação da sala de imprensa da Santa Sé, o encontro durou alguns minutos e serviu para Francisco e JD Vance trocarem saudações no dia de Páscoa.

As atenções voltadas para a Praça de São Pedro, em Roma, onde se aguarda a Benção Urbi et Orbi, depois do fim da missa de Páscoa. É uma celebração que pode acompanhar em direto no site da Renascença.

Apesar do estado de saúde ainda frágil, o Papa manifestou o desejo de estar presente na Benção Urbi et Orbi. Esta é uma é informação avançada nas últimas horas pela Sala de Imprensa da Santa Sé.