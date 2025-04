Recorde. Papa alerta que "não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento"

[Em atualização]

O Papa alerta que "não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento" e sublinha que "a necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento", no texto da Benção Urbi et Orbi, lido depois do fim da missa de Páscoa, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Apesar do estado de saúde ainda frágil, o Papa saudou os cerca de 50 mil presentes e desejou a todos uma boa Páscoa. O mestre de cerimónias, Diego Ravelli, leu a mensagem escrita pelo Sumo Pontífice.

No texto, Francisco apela "a todos os que, no mundo, têm responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo que fecha, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento".

"Estas são as armas da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte!", aponta Francisco, na mensagem lida este domingo", aponta.

O Santo Padre indicou que "perante a crueldade dos conflitos que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários" é importante não esquecer q"ue não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade".

"E, neste ano jubilar, que a Páscoa seja também uma ocasião propícia para libertar os prisioneiros de guerra e os presos políticos!", apelou.