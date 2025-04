Bagão Félix lembra legado de Francisco

O ex-ministro Bagão Félix considera que “o Papa Francisco deixa um legado muito vasto”.

Em causa, “o aprofundamento de dois aspetos fulcrais da doutrina social da igreja: dignidade e centralidade da pessoa humana e opção preferencial pelos mais pobres, os mais débeis, os últimos da escala social, económica”.

“Foi o Papa dos direitos humanos no que de mais profundo e digno tem esta expressão”, acrescentou.

Em declarações à Renascença, o antigo governante lembra que “o Papa Francisco foi também um Papa amigo, conselheiro, guia, visita da nossa casa permanente, de linguagem perfeitamente humana, embora muito exigente, tranquilizadora, uma linguagem não distante, mas em que a noção de proximidade fez deste Papa o Papa da globalização espiritual e solidária”.

O Papa Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo, que lembrou que Francisco "ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados".