Bispo da Guarda destaca atenção especial do Papa aos que não têm voz

“De facto, essa atenção para com todos, particularmente com aqueles que têm menos voz, que muitas vezes não são ouvidos, não são considerados, e o desejo de que ele, das várias formas da Igreja funcionar, seja capaz de ouvir mesmo aquelas vozes que sejam mais dissonantes ou menos habituadas a ter protagonismo, que possam fazer chegar o seu sentir, as suas necessidades, as suas angústias, as suas esperanças, eu creio que isso é um desafio e uma oportunidade para que todos, como Igreja, possamos dar atenção, realmente, a essas realidades um bocadinho mais postas na periferia”, refere D. José Barata Pereira.

O bispo da Guarda, D. José Barata Pereira, lembra que Francisco tinha uma atenção especial para aqueles que não tinham voz. O bispo da Guarda espera que a vida do Papa possa fazer com que todos olhemos para os que não têm tanta visibilidade.

A Diocese da Guarda agendou para esta segunda-feira uma missa de sufrágio na Sé Catedral, a partir das 19 horas.

“Em ação de graças por tudo o que vivemos, aprendemos e partilhámos com o Papa Francisco, e por tudo o que o seu pontificado representou para a Igreja e para o mundo, convidamos a todos, todos, todos para uma Missa em sufrágio na Sé da Guarda, hoje, dia 21 de abril, segunda-feira, às 19 horas”, lê-se no site da diocese.

A Diocese da Guarda “une-se com toda a Igreja numa oração de ação de graças a Deus, pelo Papa que nos deu nestes últimos anos, e pede ao Senhor que o receba na sua paz e que, na força do Espírito Santo, ilumine agora a Igreja para poder continuar os caminhos que o mesmo Espírito abriu por meio do ministério do Papa Francisco”, diz D. José Barata Pereira.

“Ao mesmo tempo que suplicamos a Deus que acolha no seu seio o nosso querido Papa Francisco, procuramos também estabelecer com ele uma relação para que agora, no céu, ele continue a interceder e a concorrer para o bem da Igreja, como tão bem fez ao longo da sua vida terrena e do seu Ministério”, conclui.