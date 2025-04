Carlos Moedas: Francisco, “um Papa com quem os políticos deviam aprender”

O presidente da Câmara de Lisboa assinala ainda que Francisco foi um Papa com quem os políticos deviam aprender.

“Neste mundo da polarização e dos extremos, ele era o Papa da moderação. Eu penso que os políticos deviam inspirar-se dessa moderação, que era uma moderação feita através de abrir os braços a todos aqueles que o rodeavam, mas, sobretudo, cuidar dos mais vulneráveis”, destaca.

Moedas lembra que na primeira reunião que teve com Francisco “uma das primeiras perguntas foi também essa, qual era o bairro, e por isso estivemos no Bairro da Liberdade, o Bairro da Serafina, com ele, porque ele queria mesmo visitar um bairro e estar com as pessoas”.

“E, de certa forma, é esse o exemplo, é que o mais importante na política são realmente aquilo que fazemos pelas pessoas, acima da política estão as pessoas, e quando ele nos inspira com essas palavras, com as ações, porque era um homem de ação, obviamente que os políticos devem olhar para o exemplo dele, como líder religioso, mas, sobretudo, como um homem cuja simplicidade era a sua maior arma, e que era estar com aqueles que mais precisavam, e eu penso que a política precisa disso, não precisa de extremismos nem à direita nem à esquerda, precisa exatamente disso que ele era, e ele mostrou, em tantos momentos”, conclui.